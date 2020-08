Dua Lipa lançou esta sexta-feira, dia 28 de agosto, o álbum remisturado de "Future Nostalgia". Disponível em todos os serviços de streaming de música, o disco "Club Future Nostalgia" conta com 17 canções e com várias colaborações.

Madonna, Missy Elliott, Gwen Stefani, Mark Ronson, DJ Blessed Madonna, Stevie Nicks e BLACKPINK são alguns dos artistas que participam novo novo álbum da artista britânica.

Antes de partilhar o disco "Club Future Nostalgia", Dua Lipa já tinha revelado a nova versão do single "Levitating", que conta com a participação de Madonna e Missy Elliott. O videoclip do tema pode ser visto no canal de Youtube da artista - veja aqui.