No seu site, a artista partilhou toda a história, frisando que espera que o seu testemunho possa "ajudar pessoas que tenham passado pelo mesmo". No texto, Duffy revela que foi drogada num restaurante no dia do seu aniversário e mantida em cativeiro, sendo depois levada para fora do país.

"Era o meu aniversário, fui drogada num restaurante, levada para um país estrangeiro e violada. Estive drogada durante quatro semanas. Não me lembro de entrar no avião e voltei a mim no banco de trás de um carro", contou.