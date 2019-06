Atribuídos esta terça-feira no Capitólio, em Lisboa, os Prémios M&P Criatividade – Inovação em Media contaram entre os premiados com o vídeo de conteúdo patrocinado criado pelo SAPO Mag para a Disney a propósito da estreia da nova versão do filme "Dumbo".

O desafio a crianças para analisarem o trailer da nova versão em imagem real e o da longa-metragem animada ganhou o prémio de Bronze na categoria Brand Entertainment. O prémio foi recebido pela Diretora do SAPO, Filipa Martins, e pela product manager Filipa Falcão.

Veja o vídeo premiado abaixo:

Entre os vencedores da iniciativa distinguiu-se ainda o Polígrafo, em quatro categorias, e o festival Eurovisão, da RTP, que venceu uma categoria e ganhou uma menção honrosa.

LISTA DE PREMIADOS:

INOVAÇÃO EDITORIAL

Polígrafo Ouro e GRANDE PRÉMIO

LANÇAMENTO

Jornal

Polígrafo Ouro

Projecto Digital

Polígrafo Ouro

INOVAÇÃO EM MEDIA

Inovação em Entretenimento

As Três da Manhã na Renascença Grupo Renascença Multimedia Prata

O Programa da Cristina SIC Ouro

Inovação em Informação

Programa de TV Polígrafo SIC Ouro

PROJECTO INTEGRADO / EVENTO

Grande Público

ESC 2018 – All Aboard RTP Ouro e MENÇÃO ESPECIAL DO JÚRI

Movimento Gentil RTP Prata

BRAND CONTENT / CONTENT MARKETING

Digital

ANA Aeroportos SIC/ Impresa Bronze

Peugeot Rifter SIC/ Impresa Bronze

BRAND ENTERTAINMENT

Dumbo – Um Clássico da Disney SAPO Bronze