Em 2019, poucos meses após ganhar um César de Melhor Revelação Masculina de 2018 (o "Óscar francês", como os prémios são popularmente conhecidos), Dylan Robert participou numa série de roubos de colares em Marselha. Dividido entre o cinema e a delinquência, o jovem foi condenado na passada sexta-feira, 15 de março, a três anos de prisão.

“Hoje estou quase perdido”, defende o jovem ator de 24 anos, com uma barba bem aparada de três dias e uma trança prendendo os cabelos negros, no camarote do tribunal criminal de Marselha.

A 22 de fevereiro de 2019, ganhou um César pelo seu papel no sucesso de culto "Shéhérazade" (2018). A sua carreira estava lançada.

Inspirado em detalhes verídicos, o filme de Jean-Bernard Marlin contava a história de amor entre dois adolescentes desajustados nas ruas de Marselha: Zachary (Roberts), 17 anos, recém-saído da prisão, e Shéhérazade, uma jovem prostituta que o receberia na sua casa (Kenza Fortas, que recebeu o César de Melhor Esperança Feminina).

“Por um lado, estava a viver coisas extraordinárias”, explica o ator, que festejou 24 anos a 10 de março.

Mas, por outro, no seu bairro de Marselha, voltou a cair numa “espiral”.

“Precisava de dinheiro” e “o festival de Cannes não é pago”, explica, cinco anos depois do que aconteceu, à juíza que presidente ao julgamento, recordando a sua subida pelas escadas do evento em maio de 2018.

Entre abril e julho de 2019, cometeu uma série de furtos, tendo o juiz de instrução retido cerca de 15. Com um dos seus amigos do bairro, agora foragido, condenado na sua ausência a cinco anos de prisão, eles sempre procederam da mesma forma: abordar numa scooter, roubar uma joia, com violência se necessário, e fugir.

Entre os feridos, uma senhora de 59 anos partiu o fémur por causa de três pulseiras roubadas. O saque foi então revendido a 25 euros por grama de metal precioso.

Em alguns casos, os tribunais acusam-no de vários roubos no mesmo dia. Ele garante que nem todos os roubos são culpa dele. Também foi absolvido de quatro deles na sexta-feira. Mas por outros, pede desculpa do “fundo do seu coração”, garantindo que “compreendeu” e “amadureceu”.

Descoberta do cinema "perturbou a sua cabeça"

Dylan Robert acabou por ser condenado a quatro anos de prisão, incluindo três anos de prisão e um ano de pena suspensa durante dois anos, com mandato de internamento.

Pena inferior aos cinco anos de prisão exigidos pelo procurador, que brincou: “Ele não se lembra dos factos porque cometeu demasiados”.

Durante a investigação, ele explicou que estava sob efeito de álcool e drogas. Ele também queria provar aos amigos da vizinhança que ainda era um deles.

A sua advogada, Valérie Coriatt, tentou explicar como "perturbou a sua cabeça" quando lhe foi oferecido, ao miúdo que então não sabia ler nem escrever, o 'casting' de "Shéhérazade" enquanto estava numa prisão juvenil. E o seu conselho para descrever o “acordar do sonho”, depois o regresso à sua “família real”, a dos “meninos da rua”.

“Realmente nunca acreditei nesta oportunidade. Foi quando estava arruinado que comecei a perceber”, analisa o jovem que cresceu com uma mãe solteira descrita como abusiva. Na sexta-feira, apenas a sua companheira veio apoiá-lo na audiência.

“A vida não é um cinema, especialmente para as vítimas”, algumas das quais estão verdadeiramente traumatizadas, sentenciou Christian Bellais, pelas partes civis.

Após o César, o ator multiplicou as rodagens, entre as suas várias estadias atrás das grades: "Vampires", uma série na Netflix; "ADN", um filme de Maïwenn; ou "Sur les chemins noirs", a partir do romance de Sylvain Tesson, com Jean Dujardin.

Mas a delinquência atinge-o de todas as vezes: “Ele festejou o seu aniversário com Jean Dujardin e voltou para a prisão”, diz a sua advogada, após uma sentença de 30 meses após admitir dois roubos violentos em março e maio de 2021.

Agora, outros prazos legais aguardam-no: um julgamento a 25 de outubro por um caso de 'carjacking'. E uma investigação em curso na qual foi indiciado e colocado sob prisão preventiva pela participação no homicídio de um adolescente em agosto de 2021, em Marselha: segundo o jornal Le Monde, é suspeito de ter conduzido a 'scooter' que transportava o autor do assassinato.

Acusações que, segundo a sua advogada, são “uma vergonha judicial em termos de provas”.