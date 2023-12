Vencedor do César de Melhor Revelação Masculina de 2018 (o "César francês", como os prémios são popularmente conhecidos), o ator francês Dylan Robert foi indiciado em meados de novembro por assassinato e tentativa de assassinato no âmbito da investigação sobre a morte de um adolescente em agosto de 2021, na cidade de Marselha, confirmou uma fonte judicial à France-Presse na terça-feira.

O jovem de 23 anos, premiado pelo seu papel no sucesso de culto "Shéhérazade" (2018), nega os factos de que é acusado.

Inspirado em detalhes verídicos, o filme de Jean-Bernard Marlin contava a história de amor entre dois adolescentes desajustados nas ruas de Marselha: Zachary (Roberts), 17 anos, recém-saído da prisão, e Shéhérazade, uma jovem prostituta que o receberia na sua casa (Kenza Fortas, que recebeu o César de Melhor Esperança Feminina).

Num comunicado à imprensa, os advogados do ator dizem que o seu cliente “contesta vigorosamente os factos” e estranham que esta acusação, “com base em rumores cíclicos”, surja “mais de dois anos depois dos factos, sobre elementos já conhecidos dos investigadores”, mesmo na altura em que estava a chegar ao fim de cumprir outra detenção correcional.

Durante este novo processo, o ator já se encontrava em prisão preventiva relacionada com uma condenação anterior, em abril de 2022, por participação em atividades criminosas.

Um conflito entre traficantes de droga

Segundo o jornal Le Monde, que revelou esta nova acusação, Dylan Robert é suspeito de ter conduzido a 'scooter' que transportava o autor do assassinato, cometido no âmbito de um conflito entre traficantes de duas cidades de distritos a norte de Marselha, a 18 de agosto de 2021.

Nesse dia, por volta das 22h30, Rayanne, 14 anos, “sem antecedentes criminais”, foi morto com uma pistola perto da cidade de Marronniers. Outro menor ficou ferido numa perna.

Duas pessoas apareceram numa 'scooter' e o passageiro, armado com uma arma de assalto de tipo Kalashnikov, visou os dois adolescentes que estavam numa entrada da cidade. Uma criança de oito anos também foi atingida de raspão pelos estilhaços de um projétil, assim como uma terceira pessoa, uma mulher, que saiu do seu automóvel.

Um pesado passado legal

Dylan Robert e Kenza Fortas, os atores premiados com o César por "Shéhérazade" a 22 de fevereiro de 2019

Descoberto para o cinema quando já tinha problemas com a lei, Dylan Robert voltou a ser preso em janeiro de 2020, no âmbito de uma investigação do roubo a um restaurante de Marselha, em outubro de 2018.

No final de janeiro de 2022, viria a ser condenado a 30 meses de prisão após admitir dois roubos violentos em março e maio de 2021. Estava sob supervisão judicial desde fevereiro de 2021 e já passara 13 meses em prisão preventiva por vários casos de assalto à mão armada ou com violência.

Após a sua representação notável no filme "Shéhérazade", o ator voltou a destacar-se em "ADN" (2020), de Maïwenn.