"É agosto", escreveu Taylor Swift no passado domingo, dia 1 de agosto, na sua conta no Twitter, referindo-se ao início do novo mês e ao tema "august", do álbum "Folklore".

Nas redes sociais, Quim Barreiros respondeu à cantora, citando um dos seus maiores sucessos, "O Melhor Dia P'ra Casar". "Oh Taylor! Também te entrou agosto? Nós cá em Portugal adorámos", brincou o músico português no Twitter.

Veja a publicação: