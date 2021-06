Ed Sheeran é espectador e um fiel seguidor do Festival Eurovisão da Canção e muitos dos fãs britânicos do concurso desejam que o cantor represente o país. Em entrevista ao programa "Humberto", da RTL, o músico revelou que já pediu ao seu agente para participar no certame.

"A Eurovisão é a minha coisa favorita de assistir todos os anos", frisou Ed Sheeran na conversa com o apresentador holandês Humberto Tan, confessando que fica sempre chateado com o resultado do Reino Unido. "Fico irritado todos os anos quando vejo e envio uma mensagem ao meu agente a dizer: 'vou participar nisto um dia'. E ele responde: 'não enquanto eu tiver uma palavra a dizer'", contou, entre risos.

"Penso que se um dia o fizer, teria de ser... A Inglaterra tem de voltar a ser amada pela Europa e não sei se isso alguma vez vai acontecer", confessou o artista britânico.