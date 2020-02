A primeira edição do Rolling Loud Europe vai realizar-se em Portugal, na Praia da Rocha (Portimão), nos dias 8, 9 e 10 de julho. Nas redes sociais, a organização anunciou que já foram vendidos todos os bilhetes para o festival.

Os bilhetes para o festival Rolling Loud foram à venda no início de fevereiro no site Festicket e o passe custa 179,37 euros. O festival disponibiliza ainda passes com hotel e os preços podem chegar aos 913 euros.

A$AP Rocky, Future e Wiz Khalifa são os cabeças de cartaz do Rolling Loud Europe. Young Thug, Lil BabChief Keef, Lil Uzi Vert, Meek Mill, Gucci Mane e Dababy também vão passar pela Praia da Rocha, em Portimão.

Segundo a organização, a entrada é limitada a maiores de 18 anos.