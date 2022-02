A exposição, até 27 de março, apresenta obras da coleção de arte contemporânea da Câmara Municipal de Coimbra, inseridas "no período que medeia a segunda metade do século XX e os primeiros anos do século XXI", afirmou a autarquia, em nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

"Maria Helena Vieira da Silva, Nadir Afonso, Armando Alves Martins, Fernando Lemos, Mário Silva, Nikias Skapinakis, António Augusto Menano e Eduardo Nery são alguns dos autores com obras em exposição", salientou o município.

A Câmara de Coimbra recordou que em dezembro de 2014 adquiriu ao casal Telo de Morais a sua coleção de arte contemporânea, "constituída através de uma seleção cuidadosa e sistemática que permite efetuar uma retrospetiva dos artistas mais representativos da história da pintura portuguesa da última década do século XX ao início do XXI".

"Encontrando-se em reserva no Museu Municipal, este acervo tem vindo a ser estudado, fotografado, organizado e mostrado ao público em exposições temporárias, pensadas a partir de diferentes temáticas", aclarou o município.

A exposição com entrada livre, no Edifício Chiado, na rua Ferreira Borges, na Baixa de Coimbra, pode ser visitada de terça-feira a sexta-feira, das 10h00 às 18h00, e ao sábado e ao domingo, das 10:00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.