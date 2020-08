A Cotovia vai fechar no final deste ano, anunciou a editora esta segunda-feira, no Facebook. O comunicado deixado online assinala ainda que a sua presença na 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, a decorrer no Parque Eduardo VII até 13 de setembro, será a última.

A partir desta terça-feira, a editora irá disponibilizar livros descatalogados no seu pavilhão da Feira do Livro, pode ainda ler-se na mensagem. Na Feira do Livro do Porto, também em curso, a Cotovia é representada pela livraria Flâneur.

A editora foi fundada em 1988 por André Fernandes Jorge e pelo seu irmão, o poeta João Miguel Fernandes Jorge. Após a morte de André Fernandes Jorge, em 2016, a Cotovia passou a ser dirigida por Fernanda Mira Barros.

O catálogo da Cotovia apostou maioritariamente em teatro, poesia e autores clássicos.