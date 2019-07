Devido a porblemas técnicos o concerto dos HMB no EDP Cool Jazz, em Cascais, foi cancelado, avançou o Observador. De acordo com o site, o espetáculo foi interrompido três vezes por falta de energia e organização acabou por cancelar a atuação da banda portuguesa.

No local, o público foi informado que o concerto seria cancelado por "problemas relacionados com o som". Os The Roots também subiram ao palco, não se registando problemas técnicos.

"Pedimos desculpa pelo transtorno causado a todos os fãs do EDP Cool Jazz. Por problemas técnicos da parte do sistema de som do festival, os HMB não puderam realizar a sua atuação. O grupo agradece o apoio manifestado pelo público. Os The Roots sobem ao palco de seguida", frisou a organização nas redes sociais.

Nas redes sociais, o público já reagiu ao cancelamento do concerto.

Leia alguns dos comentários: