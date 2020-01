A estreia de Billie Eilish nos Grammys, que foram entregues na madrugada deste domingo para segunda-feira, de 26 para 27 de janeiro, não poderia ter corrido melhor - mesmo antes do arranque da cerimónia, a cantora entrou para a história ao vencer o Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal, tornando-se na mais jovem artista a conquistar o galardão.

O confronto entre os três artistas mais populares do ano passado - Billie Eilish, Lil Nas X e Lizzo eram os mais nomeados - foi vencido com larga vantagem pela cantora de 18 anos, que levou para casa a estatueta de Melhor Novo Artista, batendo Black Pumas, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank And The Bangas e Yola.

Juntamente com o seu Finneas O'Connell, Billie Eilish conquistou ainda o galardão de Melhor Canção do Ano, Gravação do Ano, com "Bad Guy", e de Álbum do Ano ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?").

Segundo a revista Billboard, há 39 anos que nenhum artista conseguia vencer as quatro principais categorias ("Big Four") - Canção do Ano, Melhor Novo Artista, Álbum do Ano e Gravação do Ano. De acordo com a publicação, Christopher Cross foi o último artista a conquistar, em 1981.

Lizzo, que teve a missão de abrir o espetáculo, era a artista mais nomeada da noite, tendo vencido o Grammy de Melhor Atuação Pop a Solo, de Melhor Atuação R&B Tradicional e de Melhor Álbum Urbano Contemporâneo, com "Cuz I Love You".

Já Tyler, the Creator venceu na categoria de Melhor Álbum Rap e Anderson .Paak conquistou o prémio para Melhor Álbum R&B. Os Vampire Weekend também foram premiados na cerimónia, vencendo o Grammy de Melhor Álbum Alternativo.

Taylor Swift, que era considerada uma das favoritas da edição de 2020, partiu para a cerimónia com apenas três nomeações, não conseguindo colocar o seu último disco, "Lover", entre os nomeados a Melhor Álbum do Ano. A cantora norte-americana acabou por sair da gala sem conquistar nenhum prémio.

Rosalía também foi uma das vencedoras da noite, levando para casa o galardão de Melhor Álbum Latino de Rock, Urban ou Alternativo por "El Mal Querer", lançado em novembro de 2018. A artista concorri ao lado de Bad Bunny com "X 100pre"; J Balvin e Bad Bunny com "Oasis2; iLe no disco "Almadura" e Flor De Toloache com "Indestructible".

As atuações

Este ano, a lista de atuações foi extensa. Aerosmith, Camila Cabello, Billie Eilish, Ariana Grande, H.E.R., Jonas Brothers, DJ Khaled, John Legend, Lizzo, Demi Lovato, Rosalía, Blake Shelton, Gwen Stefani e Tyler, The Creator foram alguns do artistas que subiram ao palco do Staples Center, em Los Angeles.

"Esta noite é para o Kobe [Bryant]", foi assim que Lizzo abriu a 62.ª edição dos Grammy Awards, a partir do Staples Center, em Los Angeles. Depois da homenagem ao antigo jogador de basquetebol que morreu este domingo, dia 26 de janeiro, a cantora abriu a cerimónia com com "Cuz I Love You", seguindo-se "Truth Hurts", dois dos seus principais sucessos.

"Sentimos-nos triste porque Los Angeles, os Estados Unidos e tudo o mundo perderam hoje um herói", acrescentou Alicia Keys no seu discurso de abertura. "Nunca imaginamos ter de começar o espetáculo assim", completou, cantando "It's So Hard To Say Goodbye To Yesterday", dos Boyz II Men.

Blake Shelton e Gwen Stefani subiram depois a palco para "Nobody But You". A atuação carregada de amor conquistou as redes sociais.

Tyler, The Creator também agitou a noite ao subir a palco com Boyz II Men. Num cenário repleto de casas, o músico apresentou "Earfquake", seguindo-se "New Magic Wand".

Pouco depois, foi a vez de Usher, FKA Twigs e Sheila subirem a palco para uma homenagem a Prince.

A atuação de Camila Cabello, que se estreia em Portugal em junho, no Rock in Rio Lisboa, também foi uma das mais comentadas da noite. Em palco, a cantora interpretou "First Man" e homenageou o seu pai.

Billie Eilish, que estava nomeada para seis categorias, protagonizou uma das atuações mais aplaudidas da noite. No palco do Staples Center, em Los Angeles, a jovem artista, que regressa a Portugal em julho para atuar no NOS Alive, apresentou "when the party's over". Tal como acontece nos concertos, a cantora teve ao seu lado, no piano, o seu irmão Finneas.

Este ano, os Aerosmith foram homenageados na cerimónia com o galardão "MusiCares Person of the Year". Acompanhados pelos Run-D.M.C., Steven Tyler, Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry e Brad Whitford animaram o público com um medley, que incluiu “Livin’ on the Edge” (1993) e "Walk This Way” (1986).

Os BTS também subiram ao palco para atuar com o rapper Lil Nas X durante a cerimónia de entrega dos prémios Grammy. Diplo, Mason Ramsey e Billy Ray Cyrus também se juntaram à atuação.

A noite ficou ainda marcada pelo regresso de Demi Lovato aos palcos - a atuação da artista na cerimónia dos Grammys foi a primeira desde julho de 2018, quando a cantora foi obrigada a afastar-se dos palcos depois de uma overdose. No palco, a cantora apresentou o tema "Anyone".

Durante a cerimónia, Jim Gaffigan, Trevor Noah, Common, Cynthia Erivo, Dua Lipa, Billy Porter, Smokey Robinson, Shania Twain, Keith Urban, Stevie Wonder, Ava DuVernay, Bebe Rexha, Sharon and Ozzy Osbourne, Brandi Carlile e Tanya Tucker estiveram ao lado de Alicia Keys para entregar os galardões aos vencedores da noite.

VENCEDORES

