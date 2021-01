A primeira votação de sempre dos X-Men arrancou esta quarta-feira e vai selecionar a próxima personagem a juntar-se à equipa de super-heróis mutantes.

Os fãs podem votar num dos dez candidatos até dia 2 de fevereiro no site da Marvel e cada pessoa só poderá votar uma vez, assinala a editora norte-americana.

Banshee, Polaris, Forge, Boom-Boom (Dinamite), Tempo, Cannonball (Míssil), Sunspot (Mancha Solar), Strong Guy (Fortão), Marrow (Medula) e Armor (Armadura) são as dez opções disponíveis na votação. De acordo com a Marvel, estes candidatos são representativos da população de Krakoa, ilha e nação mutante que tem sido o lar dos X-Men e personagens associadas nas mais recentes edições da BD, escritas por Jonathan Hickman. A lista exclui membros do Conselho Silencioso do Krakoa.

O vencedor será conhecido em junho, juntamente com os outros membros da nova equipa formada por Cyclops (Ciclope) e Jean Grey, durante a Gala Hellfire. A formação deverá mudar anualmente e na corrida estão seis partidos/zonas: Habitat Akademos, Dinastia M, Inferno, Bar Sinistro, Wild Hunt e Arakii Pillar.

Nas redes sociais, os fãs já iniciaram campanhas pelas suas personagens favoritas, através da tag #XMenVote, com Tempo, Boom-Boom e Sunspot a ganharem lugar entre os candidatos mais celebrados. Veja alguns exemplos abaixo: