O cartaz da nona edição do Rock in Rio Lisboa está cada vez mais completo e a espera de quatro anos, devido à pandemia, chega ao fim em junho de 2022. Esta quarta-feira, dia 16 de junho, a organização revelou mais quatro nomes para o cartaz: às anteriores confirmações do Palco Mundo (Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés, Bush, Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB) juntam-se, agora, Black Eyed Peas, Ivete Sangalo, David Carreira e Ellie Goulding.

O grupo Black Eyed Peas, Ivete Sangalo, David Carreira foram reconfirmados e Ellie Goulding anunciada pela primeira vez. Os artistas atuam a 19 de junho, o segundo dia do festival, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Ao SAPO Mag, a organização adianta ainda que está em negociações para avaliar a disponibilidade de Camila Cabello para marcar presença na nona edição. A artista estava confirmada no cartaz de 2020.

"A espera vai valer a pena e a 19 de junho de 2022 não vão faltar motivos – nem banda sonora – para fazer a festa na Cidade do Rock. 'We gotta feeling' que neste dia a clareira vai dançar, pular e cantar até 'levantar poeira', com alguns dos pop hits mais ouvidos da atualidade", frisa a organização.

Depois da passagem pelo Rock in Rio Brasil 2019, no Rio de Janeiro, os Black Eyed Peas estão de volta ao festival com novo álbum ("Translation", lançado em 2020) e novos singles, como "Ritmo", "Mamacita" ou “Girl Like Me”. "Se perguntarem aos fãs portugueses, certamente muitos ainda terão na memória o momento protagonizado pela banda há 17 anos, quando entraram na Cidade do Rock pela primeira vez para celebrar a primeira edição do Rock in Rio em Portugal. Em 2022 a história repete-se e antecipa-se mais um momento épico", lembra a organização.

Já Ellie Goulding estreia-se no Palco Mundo da Cidade do Rock de Lisboa. "Uma das vozes femininas da atualidade, intérprete de temas como 'Love Me Like You Do', 'Burn' ou 'I Need Your Love', visita pela primeira vez a Cidade do Rock na próxima edição do festival", sublinha o Rock in Rio Lisboa.

No mesmo dia e pela décima vez, Ivete Sangalo promete animar todos os festivaleiros. "Em 2022, 'si preparem' porque a rainha promete trazer consigo um espetáculo inédito, para celebrar o mais de meio milhão de pessoas que assistiram às mais de 15 horas de concerto que a artista já protagonizou no Rock in Rio Lisboa", adianta a organização.

Ao fim da tarde, David Carreira também se estreia no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa.

Em comunicado, a organização frisa ainda que há "mais uma boa notícia para os fãs: os bilhetes para a próxima edição já se encontram à venda exclusivamente no site oficial do Rock in Rio Lisboa, ficando disponíveis nos locais habituais a partir do próximo dia 21 de julho". "Quanto aos bilhetes já adquiridos para este dia de cartaz, tanto para a data original de 2020 como para 2021, mantêm-se válidos. Todas as informações poderão ser consultadas aqui", acrescenta o Rock in Rio.