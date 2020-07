Elton John comemorou os seus 30 de sobriedade com um par de mensagens e fotos partilhadas nas redes sociais. "Se não tivesse finalmente dado o grande passo de pedir ajuda há 30 anos, estaria morto. Obrigado do fundo do meu coração a todas as pessoas que me inspiraram e apoiaram ao longo do caminho", confessou o artista britânico.

"Sou mesmo um homem abençoado", acrescentou o músico, partilhando fotos de um bolo em forma do número 30, uma medalha e cartões de felicitações enviados por amigos e familiares.

No Instagram, a publicação de Elton John soma mais de 180 mil 'gostos' e centenas de comentários de fãs e amigos.

Veja o post: