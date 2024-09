"Durante o verão, tenho lidado com uma infeção ocular severa que infelizmente me deixou com a visão limitada num olho", contou o músico britânico.

Elton John ficou com a "visão limitada" após uma grave infeção no olho, contou o cantor de 77 anos nas redes sociais. Na publicação na sua conta no Instagram, o músico britânico explicou que "está a recuperar", mas que se trata "de um processo extremamente lento e que levará algum tempo" até que recupere a visão no olho afectado. "Estou muito agradecido à excelente equipa de médicos e enfermeiros e à minha família, que cuidaram tão bem de mim nas últimas semanas", agradeceu. "Tenho passado o verão tranquilamente a recuperar em casa e sinto-me positivo sobre o progresso que fiz na minha cura e recuperação até agora", acrescentou Elton John. Nos comentários na publicação, várias estrelas, incluindo a estilista Donatella Versace, Billy Porter e Hannah Waddingham, desejaram as melhoras ao artista.