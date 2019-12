Eluveitie e os Unleash the Archers são as mais recentes confirmações para o Vagos Metal Fest 2020, juntando-se aos já confirmados Behemoth, Testament, Asphyx, Trollfest, D.R.R. e Harakiri For The Sky.

O festival decorrerá nos dias 30, 31 de julho e 1 de agosto na Quinta do Ega (Vagos - Aveiro).

Os suíços Eluveitie são um dos maiores grupos de folk metal da actualidade. A banda é conhecida por introduzir instrumentos tradicionais da cultura celta nas suas composições de death metal, criando uma sonoridade melódica, sui generis. Para além do que é comum na formação de uma convencional banda de metal, em palco, os Eluveitie apresentam-se com tocadores de gaita de foles, mandola, flautista e violinista.

Oriundos do Canadá, os Unleash the Archers cruzam elementos do power e do heavy metal nos seus temas. Tal como acontece com os Eluveitie, a banda vai alternando entre vocais femininos e masculinos.

O Passe Três Dias do Vagos Metal Fest 2020 custa 80 euros, até dia 25 de dezembro, numa oferta limitada a apenas 1000 bilhetes.