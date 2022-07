A iniciativa, que vai decorrer de 15 de julho a 15 de agosto, integra as comemorações dos 15 anos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE), divulgou a organização.

O MACE foi inaugurado em julho de 2007 e, desde 2015, está inserido na Rede Portuguesa de Museus, acolhendo em permanência exposições da coleção de António Cachola, considerada uma das “mais importantes” coleções privadas portuguesas.

As exposições, inseridas no projeto “15 Anos de MACE – Aqui Somos Rede”, com direção artística de Ana Cristina Cachola, têm inauguração oficial marcada para 16 de julho, apesar da pré-abertura de dia 15, e vão reunir obras pertencentes a centenas de artistas.

“Elvas acolhe, assim, um projeto inédito que junta, pela primeira vez, na mesma cidade tantos agentes” da arte portuguesa e que “integra ainda o Museu Estremenho e Ibero-americano de Arte Contemporânea (MEIAC), vindo de Espanha”, disse a diretora artística, em comunicado.

O público vai poder apreciar obras de artistas como Fernanda Fragateiro, Robert Mapplethorpe, Mané Pacheco, Julião Sarmento, José Pedro Croft, Odete, Pedro Cabrita Reis, Carlos Bunga, Diana Policarpo, Rui Chafes, Luísa Cunha, Lawrence Weiner, entre outros.

As criações pertencem a 25 entidades culturais, como a Coleção Leal Rios, Coleção Marin Gaspar, Coleção João Luís Traça, Fundação Carmona e Costa, Coleção Armando Martins, Coleção Figueiredo Ribeiro, Coleção Norlinda e José Lima, entre outras.

A cisterna da cidade, castelo, Paiol de Nossa Senhora da Conceição, Sociedade de Instrução e Recreio, cineteatro municipal, escola de Alcáçova, sede de O Elvas – Clube Alentejano de Desportos, várias igrejas e uma capela são alguns dos espaços que vão acolher as obras expostas.

No comunicado enviado à agência Lusa, Ana Cristina Cachola explicou que esta iniciativa de reunir um vasto conjunto de colecionadores serve para mostrar “a resiliência de um sistema da arte (co)operante”, após um período conturbado para o setor, devido à pandemia de covid-19 e também na sequência da guerra na Ucrânia.

“15 anos de MACE – Aqui Somos Rede amplia-se para lá da comemoração de um museu e de uma coleção, assumindo-se enquanto momento colaborativo e demonstrativo da dinâmica das instituições de arte contemporânea nacionais e da cidade de Elvas como lugar de referência da programação cultural em Portugal”, acrescentou.

Em fevereiro deste ano, a coordenadora do MACE, Patrícia Machado, disse à Lusa que já tinham passado pelo espaço mais de 60 mil pessoas desde que o equipamento cultural foi inaugurado.

O museu ‘nasceu’ no edifício do antigo hospital de Elvas, após um investimento de 2,7 milhões de euros.