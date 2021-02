A 'viagem portuguesa' até ao Festival Eurovisão da Canção começou no passado sábado, dia 20 de fevereiro, com a primeira semifinal do Festival da Canção, da RTP1. "Na Mais Profunda Saudade", de Valéria, "Love is on My Side", dos The Black Mamba, "Dia Lindo", de Fábia Maia, e "Contramão", de Sara Afonso, foram os primeiros temas escolhidos pelos espectadores e pelo júri - pode rever aqui todas as atuações da primeira semifinal.

Este sábado, dia 27 de fevereiro, a partir das 21h00, foram apresentadas 10 novas canções. Tal como na primeira semifinal, apenas cinco vão assegurar passagem à final do concurso, marcada para o primeiro sábado do mês de março.

Na segunda semifinal sobem ao palco Da Chick, Tainá, Ariana, EU.CLIDES, Joana Alegre, Pedro Gonçalves, Ana Tereza, Carolina Deslandes, Graciela e NEEV.

VEJA AS ATUAÇÕES DA SEGUNDA SEMIFINAL:

Da Chick – I Got Music

Tainá – Jasmim

Ariana – Mundo Melhor

EU.CLIDES – VOLTE-FACE

Joana Alegre – Joana do Mar

Pedro Gonçalves – Não Vou Ficar

Ana Tereza – Com um Abraço

Carolina Deslandes – Por um Triz

Graciela – A Vida Sem Acontecer

NEEV – Dancing in the Stars

OS PRIMEIROS FINALISTAS DO FESTIVAL DA CANÇÃO

No passado sábado, dia 20 de fevereiro, The Black Mamba foram os primeiros a subir ao palco da RTP, seguindo-se Valéria, mema., Nadine, Miguel Marôco, Fábia Maia e IRMA. Já Karetus & Romeu Bairos, Sara Afonso e IAN fecharam a primeira ronda de atuações.

A atuação de Karetus & Romeu Bairos foi uma das mais elogiadas da noite nas redes sociais. Em palco, o artista surgiu dentro de um cubo gigante iluminado e a apresentação da canção terminou com uma coreografia protagonizada por Caretos de Podence, que usaram máscaras com ecrãs.

A atuação de IAN, que fechou a primeira ronda, também esteve em destaque. Além do vestido com radiografias espetadas nas costas e do cabelo ao estilo de SIA, a artista usou uma barriga de grávida falsa que foi crescendo ao longo da atuação.

Já IRMA levou para palco um pequeno piano em forma de livro. Os restantes concorrentes optaram por jogos de luzes simples, sem adereços em palco.