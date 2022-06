Todos os dias do festival, a partir das 16h00, o SAPO Mag está em direto da Cidade do Rock de Lisboa para lhe apresentar os destaques do dia, entrevistas com artistas e muito mais.

O regresso do Rock in Rio Lisboa estava agendado e o público fez questão de marcar presença. Nos primeiros dois dias do festival - 18 e 19 de julho -, passaram pelo Parque da Bela Vista, em Lisboa, 137 mil pessoas (74 mil pessoas no sábado e 63 mil no domingo).

Este fim de semana (25 e 26 de junho), a festa regressa ao Parque da Bela Vista. "No próximo a festa prevê-se ainda maior e a programação está reforçada para garantir que a música só acaba às 02h00, no encerramento de portas", sublinha a organização.

O primeiro dia do segundo fim de semana do Rock in Rio Lisboa é dedicado às últimas décadas do século XX. Depois de 17 anos, os Duran Duran vão regressar a Portugal e prometem recordar todos os seus êxitos.

"A primeira dica é mesmo chegar cedo: a Cidade do Rock abre portas ao 12h00 e logo aí começa a programação do festival. Há música, pool parties, atrações de rua, refeições de Chefs, ativações de marca, circuito de família, atividades no ESC On-line Sports Bar, slide, roda gigante, e muitas outras atividades para descobrir no recinto", apela a organização, lembrando que é importante "levar calçado confortável, roupa fresca para o dia, chapéu para o sol, protetor solar e agasalho para a noite, ingerir água com frequência e ir fazendo refeições ao longo do dia". Dentro do recinto existem mais de 30 pontos de restauração e bar, além de 25 bebedouros espalhados por toda a área.

Na hora de entrar no recinto, a organização relembra que, para segurança de todos, a revista é obrigatória e apela a que o público leve pouca coisa nas mochilas e evite itens proibidos para facilitar no processo.

Tendo em vista a greve do Metro prevista para o próximo fim de semana, a organização do festival, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, anunciaram a abertura de parques de estacionamento com shuttle direto para a Cidade do Rock. Além destas opções, há outras formas de deslocação até ao Parque da Bela Vista, criadas em conjunto com oito parceiros de transportes e que podem ser consultadas em https://comochegar.rockinriolisboa.pt/.

A banda britânica nascida em 1978 atua às 23h00 e tem a missão de fechar o Palco Mundo.

Já ao início da noite, às 21h00, os a-ha prometem animar a Cidade do Rock. "Criadores do hit mundial 'Take on Me”, que inicialmente não obteve sucesso até novo lançamento, e detentores de um marco histórico do Rock In Rio, na sua segunda edição, chegam agora a Lisboa para animar a Cidade do Rock", frisa a organização.

Às 19h00, o Palco Mundo vai receber UB40 featuring Ali Campbell. A banda britânica, dona de clássicos intemporais como "Red Red Wine" ou "(I Can’t Help) Falling In Love", atua depois dos britânicos Bush (17h00).

Já António Zambujo (18h00), Ney Matogrosso (20h00), Delfins (22h15) e José Cid (00h30) vão passar pelo palco Galp Music Valley.

Nuno Siqueira (14hoo) e Pijaminha de Cenas (20h15), de Ana Garcia Martins e David Cristina, são dois dos destaques do Super Bock Digital Stage.