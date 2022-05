Portugal compete esta terça-feira, em Turim, Itália, por um lugar na final do 66.º Festival Eurovisão da Canção, marcada para sábado, com o tema “saudade, saudade”, composto e interpretado por MARO.

Na final competem 25 países: dez são escolhidos durante a primeira semifinal e outros dez são selecionados na quinta-feira, na segunda semifinal. Há cinco países, os chamados ‘Big Five’ (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e o país anfitrião, Itália), que têm entrada direta na final.

Veja a emissão em direto:

Na primeira semifinal, além de Portugal, cujo tema é apresentado em 10.º lugar, estão em competição por um dos lugares na final, por ordem de apresentação: Albânia, Letónia, Lituânia, Suíça, Eslovénia, Ucrânia, Bulgária, Países Baixos, Moldova, Croácia, Dinamarca, Áustria, Islândia, Grécia, Noruega e Arménia.

A primeira semifinal, tal como a segunda roda e a final do concurso, foi apresentadas pelos cantores Laura Pausini, MIKA e pelo apresentador de televisão italiano Alessandro Cattelan. Tal como manda a tradição, o trio cumprimentou os espectadores: "Good Evening Europe! Good Morning Australi! Ciao Torino".

VEJA AS ATUAÇÕES DA PRIMEIRA SEMIFINAL:

1. Albânia – “Sekret”, de Ronela Hajati

Jogos de luzes intensos, cinco bailarinos em palco e muito fumo: Ronela Hajati abriu o palco em Turim com todos os ingredientes que marcam as atuações eurovisivas. Com uma canção com ritmo acelerado, a artista da Albânia aqueceu o público da arena.

2. Letónia – “Eat Your Salad”, de Citi Zeni

Este ano, a Letónia pede-nos para comermos a nossa salada. Com fatos coloridos, os Citi Zeni levaram os seus instrumentos para o palco e animaram a arena.

3. Lituânia – “Sentimentai”, de Monika Liu

Depois de duas canções enérgicas, Monika Liu apresentou "Sentimentai". Para a atuação, a delegação da Lituânia apostou num visual vintage.

4. Suíça – “Boys do Cry”, de Marius Bear

Tal como em 2021, a Suíça voltou a apostar numa balada. Com “Boys do Cry”, Marius Bear aqueceu os corações do público e mereceu uma ovação.

5. Eslovénia – “DISKO”, de Last Pizza Slice

Last Pizza Slice transformaram a Pala Alpitour numa verdadeira discoteca. Para a atuação, a banda da Eslovénia apostou num cenário simples, apenas com uma bola de espelhos gigante.

6. Ucrânia – “Stefania”, de Kalush Orchestra

Considerados os grandes favoritos à vitória, os Kalush Orchestra conquistaram o maior aplauso da noite. Com a habitual energia que os caracteriza, a banda ucraniana apresentou "Stefania", um tema que mistura rap e folk.

Obrigado por apoiarem a Ucrânia", agradeceu o vocalista.

7. Bulgária – “Intention”, de Intelligent Music Project

Os Intelligent Music Project levaram o rock ao palco do Festival Eurovisão da Canção. Sem grandes surpresas, a banda usou jogos de luzes em tons de laranja e apostou em jatos de fogo.

8. Países Baixos – “De Diepte”, de S10

Aos 28 anos, S10 estreou-se no festival da Eurovisão com o tema pop "De Diepte". A cantora apresentou-se sozinha no centro do palco.

9. Moldávia – “Trenuleţul”, de Zdob şi Zdub & Advahov Brothers

Festa, folclore e rock: uma mistura estranha, mas que animou a arena PalaOlimpico.

10. Portugal – “saudade, saudade”, de MARO

No 'palco B', MARO apresentou "saudade, saudade" no centro da arena em Turim. Rodeada por um coro de vozes feminino, a artista portuguesa foi ovacionada no final da atuação.

11. Croácia – “Guilty Pleasure”, de Mia Dimšić

Inspirada por Taylor Swift, Mia Dimšić apostou numa canção pop com inspirações clássicas. “Guilty Pleasure” foi o tema escolhido para representar a Croácia em Turim.

12. Dinamarca – “The Show”, REDDI

O quarteto REDDI apresentou "The Show", tema com pitadas de rock e pop.

13. Áustria – “Halo”, de Lum!x ft. PIA MARIA

Lum!x ft. PIA MARIA trouxeram a electro-pop ao palco do Festival da Eurovisão com o tema "Halo".

14. Islândia – “Með hækkandi sól” de Systur

Este ano, as Systur representaram a Islândia no palco do festival com o tema "Með hækkandi sól".

15. Grécia – “Die Together”, Amanda Tenfjord

Amanda Tenfjord vive e faz carreira fora da Grécia, mas foi a escolhida para representar o país. Com referências ambientais, a cantora apresentou o tema “Die Together” rodeada por cadeiras vazias.

16. Noruega – “Give That Wolf a Banana”, Subwoolfer

Com máscaras amarelas, os Subwoolfer fizeram o público dançar com “Give That Wolf a Banana”.

17. Arménia – “SNAP”, de Rosa Linn

Sentada numa cama branca, Rosa Linn foi a última artista a pisar o palco do festival da Eurovisão. Este ano, “SNAP” foi o tema escolhido para representar a Arménia.

Na primeira semifinal são ainda apresentadas as canções de França e Itália, que pertencem ao grupo dos 'Big 5'.

A SEGUNDA SEMIFINAL

1. Finlândia – “Jezebel”, de The Rasmus

2. Israel – “I.M.”, de Michael Ben David

3. Sérvia – “In Corpore Sano”, de Konstrakta

4. Azerbaijão – “Fade to Black”, de Nadir Rustamli

5. Geórgia – “Lock Me In”, de Circus Mircus

6. Malta – “I Am What I am”, de Emma Muscat

7. São Marino – “Stripper”, de Achille Lauro

8. Austrália – “Not The Same”, de Sheldon Riley

9. Chipre – “Ela”, de Andromache

10. Irlanda – “That’s Rich”, de Brooke

11. Macedónia do Norte – “Circles”, de Andrea

12. Estónia – “HOPE”, de Stefan

13. Roménia – “Llámame”, de WRS

14. Polónia – “River”, de Ochman

15. Montenegro – “Breathe”, de Vladana

16. Bélgica – “Miss You”, de Jérémie Makiesse

17. Suécia – “Hold Me Closer”, Cornelia Jakobs

18. República Checa – “Lights Off”, de We Are Domi

Na segunda semifinal serão ainda apresentados os temas do Reino Unido, Espanha e Alemanha, países do grupo 'Big 5'.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2021, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, que alcançou o 12.º lugar no concurso. Itália venceu o concurso no ano passado, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Måneskin.