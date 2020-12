"É Tudo Pra Ontem", com Gilberto Gil, é o mais recente single de Emicida e que dá nome ao seu documentário na Netflix. O músico brasileiro esteve à conversa com o SAPO Mag sobre o novo tema, o seu último álbum ("AmarElo"), a produção no serviço de streaming e as mudanças no mundo da música. Veja o vídeo.

