No dia 25 de fevereiro, Rundle atua na Casa da Música, no Porto, seguindo-se o concerto na Culturgest, em Lisboa, no dia seguinte.

“Os concertos servirão para apresentar ‘Engine of Hell’, o novo disco com data de edição apontada para 05 de novembro de 2021, onde retorna ao piano, instrumento que havia abandonado nos tempos em que começou a experimentar-se em banda”, salientou a Amplificasom, em comunicado, que anuncia também que os bilhetes já estão à venda.