O encontro inicia-se no dia 18 de outubro, no jardim do Paço, pelas 18:00, onde durante cerca de duas horas, o público pode assistir a recitações dos poetas participantes e a alguns momentos musicais, que vão estar a cargo de músicos albicastrenses.

No dia 19 de outubro, o encontro recomeça às 10:00, na Casa do Arco do Bispo, e prossegue pela zona histórica de Castelo Branco, com a intervenção dos poetas, sobretudo, daqueles que escreveram sobre a cidade.

"Ao longo da iniciativa vão ser visitados locais icónicos da zona histórica e o passeio termina no jardim dos Loureiros, com um poema de João Roiz e a plantação de duas árvores. À tarde, a partir das 15:00, no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, serão entregues os prémios aos dois vencedores do Prémio Internacional de Poesia António Salvado", frisou.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, reforçou a ideia de que este primeiro encontro surge no âmbito do Prémio Internacional de Poesia António Salvado - Cidade de Castelo Branco: "Demonstra o seu sucesso e a vontade de dar continuidade ao prémio".

O autarca sublinhou que o 1º Encontro de Música e Poesia Luso-Hispano-Americano é também uma forma de valorizar o património de Castelo Branco, uma vez que decorre no jardim do Paço e na zona histórica da cidade.

"A iniciativa vem valorizar o nosso património e integra-se também na sua dinamização, sobretudo, da zona histórica. É mais um passo que vamos concretizar no âmbito da política cultural do concelho e vem dar mais consistência ao caminho que temos feito", sustentou.

Luís Correia realçou ainda que este evento tem ainda como objetivo valorizar duas pessoas do concelho de Castelo Branco, os poetas João Roiz e António Salvado.

A segunda edição do Encontro de Música e Poesia Luso-Hispano-Americano irá decorrer na cidade espanhola de Salamanca.