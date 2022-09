Em comunicado, a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho refere que a aposta “passa novamente por uma programação em multiformatos, para proporcionar a participação e a integração de públicos com diversidade funcional”.

Sob o lema “As palavras que nos unem”, os encontros vão passar pelas bibliotecas municipais de Melgaço, Ponte da Barca, Viana do Castelo, Monção e Paredes de Coura.

Estarão presentes os escritores Ana Ventura e Nuno Camarneiro (Melgaço), António Mota e José Pedro Leite (Ponte da Barca), José Mário Silva e Rita Taborda Duarte (Viana do Castelo), Olinda Beja e Carlos Quiroga (Monção) e Filipe Homem Fonseca, João Morales e Adolfo Luxúria Canibal (Paredes de Coura).

Nas sessões, que serão conduzidas por João Morales, serão disponibilizados conteúdos para pessoas com limitações visuais ou auditivas, como o programa em braille e a tradução simultânea em língua gestual.

Os encontros contarão também com a presença de cinco livrarias, tendo em vista a divulgação e promoção dos livros dos escritores convidados.

O projeto insere-se no âmbito do programa “Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para todos”, que tem como principal objetivo a estruturação, dinamização e capacitação de uma rede de cooperação envolvendo as entidades locais de apoio social e cultural, tornando as manifestações culturais mais inclusivas e acessíveis.