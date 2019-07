Toy foi uma das surpresas do concerto da banda Trivium, que subiu esta quinta-feira, dia 4 de julho, ao palco do VOA - Heavy Rock Festival. O músico português atuou com a banda de heavy metal na Altice Arena, em Lisboa.

O encontro pode parecer inesperado, mas em setembro de 20178, a banda norte-americana surpreendeu os portugueses ao partilhar uma versão do tema "Coração não tem idade".

Veja no vídeo a atuação:

Nas redes sociais, os comentários à atuação multiplicaram-se.

Leia os comentários:

Com origem em Vagos, em 2009, a 10.ª edição do festival de rock e metal chega à Altice Arena depois da última em Corroios (em 2017) e do interregno em 2018, com dois nomes fortes e também algumas bandas portuguesas como Rasgo, Thormenthor, Wako e Moonspell.