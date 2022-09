Helen Mirren prestou homenagem a Isabel II, falecida esta quinta-feira aos 96 anos, cuja interpretação no filme "A Rainha", de 2006, lhe valeu o Óscar de Melhor Atriz.

Ao lado da imagem da rainha na juventude, a atriz proclamou: "Orgulhosa de ser uma Isabelina. Choramos uma mulher que, com ou sem a coroa, foi o epítome de nobreza".

Helen Mirren também representou a soberana britânica na peça "The Audience", de Peter Morgan (argumentista de "A Rainha" e criador da série "The Crown"), ganhando um Prémio Tony, o Óscar do teatro americano.