Editado originalmente em 2019, o livro soma várias distinções, entre as quais o prémio do público do festival de BD de Angoulême, em França, e o Prémio Artemísia de Emancipação 2020.

A novela gráfica, desenhada e colorido a caneta, partiu da experiência pessoal de Chloé Wary, que jogou futebol no clube francês FC Wissous.

“Com ‘Época das Rosas’ decidi colocar a emancipação feminina no centro de um campo de futebol. A história e as personagens inspiram-se nos momentos que passei em campo com o meu clube, mas também nas minhas memórias de estudante, numa fase da vida em que aprendemos a fazer escolhas”, escreveu a autora na página oficial.

Esta é a segunda banda desenhada de Chloé Wary, nascida em 1995, depois de ter publicado em 2017 “Conduite Interdite”, dedicado às mulheres da Arábia Saudita, que lutam pelo direito de conduzir.