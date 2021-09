"A grande dúvida dos ouvintes da Comercial, desde que Rui Maria Pêgo anunciou a sua saída para ir para Inglaterra estudar teatro, terminou: a Rádio Comercial acaba de anunciar o reforço da equipa com João Paulo Sousa", adiantou a Media Capital em comunicado enviado ao SAPO Mag.

O animador de 32 anos é o novo apresentador do programa "Era o que faltava", juntamente com Ana Martins. A nova temporada estreia-se a 20 de setembro.

João Paulo Sousa fazia parte da equipa da Cidade FM desde 2018, onde apresentou "Já são horas” e “Toque de saída". "Chegou a hora, vou fazer parte da incrível equipa da Rádio Comercial! Estou muito feliz de estar na rádio mais ouvida do país e de poder “tocar” na vida de tanta gente! Vou concretizar esta vontade que já vivia dentro de mim com a promessa de arrancar muitos sorrisos ‘Em casa, no carro e em todo o lado’", sublinha.

Para o diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro, esta é uma "aposta ganha". "Cada rentrée pressupõe um novo começo, uma renovação. É isso que vamos fazer, indo buscar o João Paulo Sousa. O João Paulo é um enorme talento da nova geração de comunicadores, muito versátil, apaixonado pela rádio e pelo formato do ‘Era o que Faltava’. Tenho a certeza que vai funcionar muito bem com a Ana Martins, e assim a Comercial assegura a continuidade desta marca distintiva de ter um grande programa diário de entrevistas, às 20h, para manter assim a liderança nesse horário", frisa.