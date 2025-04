A Rádio Comercial estreou esta quinta-feira, dia 3 de abril, a quarta temporada de "Debaixo da Língua", o podcast de Rui Maria Pêgo que desafia os seus convidados a revelarem o que nunca disseram em mais lado nenhum.

A primeira convidada é a fadista Gisela João, numa temporada que vai contar com entrevistas a Maria João Pires, uma das pianistas mais reconhecidas mundialmente, à atriz e argumentista Ana Bola, à atriz Rita Blanco, ao jornalista e comentador José Milhazes, à diretora de casting Kate Rhodes James (responsável por “House of the Dragon” e “Gladiador 2”), à escritora e poeta britânica Yrsa Daley-Ward, ao vencedor dos Prémios Sakharov Lorent Saleh, ao Diretor do Festival d'Avignon Tiago Rodrigues, entre outros.

"O que mais gosto de fazer na vida é conversar. Em casa, no carro, dentro de um estúdio ou em palco. Regressar com a quarta temporada do 'Debaixo da Língua' é um salto em frente — a viagem fica mais veloz e internacional. Mal posso esperar para saber o que os meus convidados têm debaixo da língua", sublinha o apresentador.