Versátil: festa literária que quer pôr as pessoas à conversa em Leiria

De 1 a 10 de junho, Leiria recebe a festa literária Versátil, onde o público se irá cruzar com escritores, pintar um mural, fazer um piquenique de livros, participar na discussão com autores convidados, comprar livros a preços especiais, assistir a concertos, cinema, teatro, recitais de poesia ou localizar as referências de “O crime do Padre Amaro” nas ruas da cidade.

Dulce Maria Cardoso, Jeferson Tenório, Manuel Alegre, Rui Zink, Raquel Varela, Ana Margarida de Carvalho, André Carrilho, Valter Hugo Mãe, Maria Francisca Gama, Hugo Gonçalves, Luís Afonso, Isabel Meira, Andreia Brites, Manuel Fonseca, António Costa Santos, Regina Queiroz, Martim Sousa Tavares, Bruno Vieira Amaral, Rita Canas Mendes, Joaquim Vieira, Fernando Alves, David Machado, Bernardo Pires de Lima, Luca Argel, António Jorge Gonçalves, Lina ou Hugo Van Der Ding, são alguns dos mais de cem autores, ilustradores, músicos, artistas que fazem parte da programação desenhada pelos curadores Isabel Lucas e Nuno Artur Silva sob o tema “E Depois da Liberdade”.

A 8 de junho, no contexto das celebrações do 10 de junho, Dia de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa irá marcar presença no evento.

A festa literária Versátil vai receber ainda a exposição “Não Ria. O Humor é um assunto muito sério", sobre os 100 anos de SAM, homenagear António-Pedro Vasconcelos, celebra os 500 anos de Luís de Camões e os Poetas Centenários – António Ramos Rosa; Sebastião da Gama, Alexandre O´Neil.

"A literatura tem a capacidade de eternizar as ternas questões humanas: os valores, a condição do mundo, os desafios. Vivemos hoje um ritmo veloz, que nos impede de refletir e pensar. Por isso, precisamos da literatura e da arte em geral, para continuarmos a ter a capacidade de questionar e pensar o mundo. Por isso, o ‘Versátil’ é necessário, convida à participação, à proximidade, à diversidade e inclusão, ao ter tempo para ficar à conversa", frisa Anabela Graça, a Vereadora da Cultura e Educação da Câmara Municipal de Leiria.

Programação completa em leiriagenda.cm-leiria.pt