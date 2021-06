A próxima sexta-feira, dia 18 de junho, vai ser agitada para Arón Piper. Além da estreia da quarta temporada de "Elite", o ator da série da Netflix vai lançar um novo single.

Gravado no Brasil, "Errada Ela Não Tá" conta com a participação de Kevinho e Jottapê. O tema e o videoclip foram produzidos pela KondZilla Records.

Arón Piper é um dos mais populares protagonistas do elenco de "Elite" - no Instagram, o espanhol soma mais de 13 milhões de seguidores. Fora do pequeno ecrã, o ator tem-se dedicado à música.

Depois de ter revelado singles como "Sigo", "ROSÉ" e "Mal", Arón Piper decidiu apostar no seu primeiro EP. "Nieve" foi lançado no início de março e está disponível em todos os serviços de streaming de música.

O álbum conta com cinco canções e com a participação especial do artista espanhol MYGA.

Em "Elite", série original da Netflix, Arón Piper veste a pele de Ander.