Em comunicado, a Universidade do Porto referiu que a cerimónia vai decorrer na quarta-feira, na Reitoria da faculdade, e vai contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa homenagem a um autor que conta com mais de 60 títulos publicados.

A proposta de atribuição do doutoramento explica que Mário Cláudio tem “sabido captar com invulgar perspicácia a matriz social e cultura, económica e política da cidade do Porto”, o que fazer dele um dos “escritores que mais tem trabalho ‘a condição de ser português’”, numa “escrita de filigrana, plena de erudição e, simultaneamente, de fala popular”.

“O documento aprovado por unanimidade no Conselho Científico da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) destaca ainda a colaboração cívica que desenvolve, muito frequentemente, a partir da cidade onde nasceu e vive, que faz de Mário Cláudio… um intelectual cujo pensamento independente lhe confere uma voz diferenciada em voz do prol comum”, pode ler-se na nota.