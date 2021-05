O gnration celebrará o aniversário entre sexta-feira e domingo, "com um programa híbrido, dividindo-se entre o espaço físico e o 'online'", porque a situação atual, de pandemia, impede "a habitual celebração de grande escala".

O programa online contará com quatro performances, filmadas à porta fechada em diferentes locais do edifício do gnration: Ermo com Jonathan Uliel Saldanha, João Pais Filipe e Pedro Melo Alves com Rodrigo Areias, Gala Drop com Sara Graça, e Susana Santos Silva com Inês D’Orey.

Está prevista ainda uma conversa com a cineasta e artista visual Salomé Lamas e a exibição de um documentário sobre o projeto expositivo "Invasor Abstracto", da OSSO Coletivo.

Do programa presencial destaca-se a exibição do filme "Surdina", de Rodrigo Areias, com música ao vivo do guitarrista Tó Trips, e a apresentação da peça solo de Ricardo Jacinto, intitulada "Medusa Unit", num ensemble com os músicos Álvaro Rosso, Nuno Morão, João Almeida, Eleonor Picas, Violeta Azevedo e Yaw Tembe.

A componente presencial contará ainda com uma conversa que reunirá músicos de Braga: Rita Sampaio (Grandfather’s House), Bernardo Barbosa (Ermo) e Márcio Alfama Freitas (Dead Men Talking).

Está previsto ainda uma oficina para crianças sobre a instalação "The Stage is (A)Live", de Joana Chicau e Renick Bell, e uma visita orientada a "Gaia", a nova exposição da de Salomé Lamas no gnration.