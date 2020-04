De acordo com aquela estrutura, com as atividades presenciais suspensas, a atividade será feita online com a apresentação de diversos espetáculos que o público pode revisitar.

A peça de dança tem direção artística de Victor Hugo Pontes, cenografia de F. Ribeiro, direção técnica e desenho de luz de Wilma Moutinho, e música original de Hélder Gonçalves. A interpretação é de André Cabral, Bruno Senune, Elisabete Magalhães, Teresa Alves da Silva e Valter Fernandes.