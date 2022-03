O espetáculo de dança e teatro "O Fazer do Dizer", de Bernardo Chatillon, estreia-se na sexta-feira, às 21:00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e poderá ser visto novamente no sábado, às 19:00.

Com interpretação de Alexandra Bernardo, no canto lírico, e Bernardo Chatillon, na dança e teatro, a peça tem música de Vítor Rua e cenografia de Daniel Fernandes, com figurinos de Susana Santos.

O espetáculo tem por base uma reflexão sobre a comunicação daquilo que não se diz verbalmente, e é inspirado na fisicalidade criada pela tentativa de falar uma língua que não se domina, imaginando novos mundos.

Bernardo Chatillon estreou-se com a companhia Artistas Unidos, passou pelo Chapitô e pela companhia do Teatro Nacional D. Maria II.

Em 2016 mudou-se para Berlim, onde colabora em diversos formatos e projetos através de práticas artísticas, encontros e espetáculos com Marc Lohr, Sigal Zouk, Mineral Wasser Kolective, Meg Stuart, Sandra Noeth, entre outros criadores.

Recentemente, criou os espetáculos "What Is Already Here" (2018), "Reindeer Age #0" (2019), e "Reindeer Age #1" (2021).