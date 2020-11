Apesar de todas as atenções estarem centradas em Joe Biden e Donald Trump, milhares de utilizadores do Twitter focaram-se em Kanye West e nos seus comentários. Durante a tarde desta terça-feira, dia 3 de novembro, o rapper revelou que votou pela primeira vez nas eleições presidenciais norte-americanas.

"Hoje vou votar pela primeira vez na vida e logo em alguém em quem confio plenamente... eu", escreveu o músico na sua conta no Twitter.

Segundo o Dealine, Kanye West conquistou cerca de 60 mil votos - de acordo com o site, ao início da manhã desta quarta-feira, o rapper somava 59 781 votos.

A maior conquista do artista foi no Tennessee, onde obteve mais de dez mil votos. Embora o magnata do rap tenha ficado em quarto lugar em alguns estados norte-americanos, a sua percentagem de votos nunca foi superior a 0,04%.

Ao conhecer os primeiros resultados, Kanye West partilhou uma fotografia no Twitter, prometendo candidatar-se em 2024.