Para celebrar 15 anos desde o seu lançamento, a Spotify promoveu um evento online e mundial esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Na emissão "Stream On" foram apresentadas as principais novidades do serviço de streaming para os próximos meses e analisado o crescimento da plataforma desde 2006.

A transmissão - que já pode ser vista na íntegra aqui - contou com a participação dos vários responsáveis da Spotify e com convidados especiais, como Barak Obama, Bruce Springsteen, Justin Bieber, Khalid, Billie Eilish, Finneas, Blackpink, Anitta ou Rosalía. O SAPO Mag foi convidado e acompanhou o evento especial do serviço de streaming.

O evento "Stream On" já pode ser visto online e terminou com uma atuação especial de Justin Bieber - veja aqui.

De 2006 ao 2021: "Uma nova era do áudio"

No arranque de "Stream On", o serviço de streaming fez uma rápida viagem pelos últimos 15 anos. "Para a Spotify, o áudio é a sua história e o seu futuro. Em 2006, a indústria da música estava a colapsar. A pirataria estava a matar a indústria. A ideia de que toda a música - sem interessar o custo ou o esforço - destruiu a carreira de vários artistas. Acreditámos que devia haver uma forma melhor. Por isso, criámos o Spotify", começou por frisar Daniel Ek, fundador da Spotify.

créditos: Spotify

"15 anos depois, ainda queremos ser a banda sonora da vossa vida", acrescentou o criador do serviço de streaming, frisando que o Spotify quer ser a casa de todos os artistas.

Para analisar a transformação na indústria da música, Daniel Ek lembrou que, em 2002, foram lançados 33 mil álbuns nos Estados Unidos e que "apenas oito mil venderam mais de mil cópias". 17 anos depois, em 2020, foram editados, nos EUA, mais de 1,8 milhões de álbuns através do Spotify.

De acordo com o fundador, o número de criadores no serviço de streaming também tem crescido, passando de três milhões em 2018 para mais de oito milhões em 2020. Para o futuro, em 2050, o CEO espera que o Spotify reúna mais de 50 milhões de criadores.

O futuro: upgrade na qualidade de som e novos mercados

Segundo Daniel Ek, o objetivo da Spotify é continuar a ligar os artistas à audiência. Para isso, o serviço de streaming vai chegar a 85 novos mercados por todo o mundo e em 36 novas línguas. Angola, Moçambique, Nepal, Burkina Faso, Geórgia, Timor-Leste, Azerbaijão, São Tomé e Príncipe, Sri Lanka e Uganda são alguns dos territórios onde a plataforma se irá estrear.

créditos: TIAGO DAVID

Para melhor a experiências dos novos e dos antigos subscritores, o serviço de streaming anunciou "um upgrade na qualidade de som". "Os subscritores Premium em mercados selecionados terão possibilidade de fazer um upgrade para Spotify HiFi ainda este ano", adianta a plataforma, explicando que a funcionalidade irá reproduzir o "áudio sem perdas de qualidade e com qualidade de CD".

No evento online, Billie Eilish e Finneas frisaram a importância da qualidade da reprodução.

Veja o vídeo:

Em comunicado, o serviço de streaming sublinha que pretende "melhorar a experiência para utilizadores e criadores": "A Spotify está comprometida com o desenvolvimento de uma experiência verdadeiramente personalizada e à escala para cada utilizador. Não há apenas uma experiência Spotify, mas sim mais de 345 milhões de experiências Spotify - uma para cada utilizador".

Para melhorar as experiências, a plataforma vai apresentar novas funcionalidades e conteúdos, como a integração "exclusiva de storytellers novos e reconhecidos mundialmente": conteúdo de podcasts Exclusivo, incluindo "Renegades: Born in the USA", de Barack Obama e Bruce Springsteen, que marcaram presença no evento online a que o SAPO Mag assistiu.

Veja a conversa entre Barack Obama e Bruce Springsteen:

O Spotify vai lançar ainda "Batman Unburied", parte da parceria multi-anual com a Warner Bros e a DC: " Tell Them, I Am" da Higher Ground e conduzido por Misha Euceph; e o primeiro projeto de Ava DuVernay.

créditos: TIAGO DAVID

A empresa anunciou ainda a "introdução de novas ferramentas e recursos para criadores" (novas ferramentas do Spotify for Artists), uma nova parceria com a Anchor e o Wordpress, novos recursos e capacidades de gerar receita para criadores de podcasts e uma plataforma para "conectar criadores e anunciantes como nunca", o Spotify Audience Network.

Olá, Spotify em "português de Portugal"

No evento "Stream On", o Spotify anunciou ainda novidades que incluem Portugal. A partir desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, o serviço de streaming vai contar com uma conta de Instagram dedicado exclusivamente ao público português.

O Spotify anunciou ainda novidades para a aplicação. A aplicação do serviço de streaming vai ser adaptada "para português de Portugal". "Os utilizadores portugueses vão finalmente poder desfrutar da Spotify na sua língua materna", revelou a plataforma.

Veja a atuação de Justin Bieber: