Masahiro Nakai, uma das maiores estrelas pop do Japão, anunciou o fim da sua carreira artística esta quinta-feira devido a alegações de conduta sexual inapropriada, no mais recente escândalo a abalar a indústria de entretenimento do país.

O anúncio de Nakai, também um dos mais conhecidos apresentadores de TV, acontece depois de o extinto império de 'boy bands' Johnny & Associates admitir em 2023 que o seu falecido fundador, Johnny Kitagawa, agrediu sexualmente adolescentes e homens jovens durante décadas.

Nakai era membro dos agora extintos SMAP – que fazia parte da lucrativa agência – que dominou os tops no Japão e em toda a Ásia durante os quase 30 anos de fama do grupo. Era creditado por ter mudado a indústria do entretenimento local ao expandir-se para lá de uma 'boys band' e ser a primeira estrela não comediante a ter uma carreira de sucesso como apresentador de TV.

No mês passado, surgiram relatos de que Nakai, de 52 anos, pagou a uma mulher não identificada no âmbito de um acordo uma quantia fixa de 90 milhões de ienes (cerca de 547 mil euros).

As alegações dizem respeito a um encontro em 2023 com a mulher que o grande tablóide Shukan Bunshun disse ter envolvido um ambiente a portas fechadas e um “ato sexual contra a sua vontade”.

Este mês, a Fuji Television suspendeu um programa semanal apresentado por Nakai, enquanto outros grandes canais também dispensaram o apresentador.

Na quinta-feira, a imprensa local citou um comunicado de Nakai ao seu clube de fãs pago que diz ele se vai afastar completamente da indústria do entretenimento.

Nakai disse que tinha “concluído todas as discussões com canais de TV, rádio e patrocinadores sobre a minha rescisão, cancelamento, remoção e anulação de contrato”, disse o jornal Mainichi.

"Continuarei a enfrentar todos os problemas com sinceridade e a responder de todo o coração. Só eu sou responsável por tudo", terá escrito.

“Peço desculpas sinceramente” à mulher, acrescentou, antes de concluir: “Obrigado por estes últimos 37 anos.

A agência France-Presse (AFP) não conseguiu confirmar imediatamente o anúncio com a agência de Nakai e o site da estrela ficou sobrecarregado com visitantes.

"Indignado"

Nakai emitiu um comunicado publicado na imprensa local no início deste mês, pedindo desculpas por “causar problemas” e dizendo que parte do que foi relatado era “diferente dos factos”.

O artista disse que se tinha mantido em silêncio sobre o assunto devido a obrigações de confidencialidade, mas reconheceu que um acordo foi alcançado “através dos representantes de ambos os lados”.

A sua retirada surpreendeu o Japão, com os três outros ex-membros dos SMAP a dizer à imprensa local que estavam “sem palavras”.

"Fiquei chocado com a notícia, mas suponho que isso [a sua retirada] é inevitável, pelo que vimos na imprensa", disse Naoko Mizui, de 51 anos, ouvida quando estava a fazer compras em Tóquio.

“Sinto que seria difícil para ele continuar a trabalhar na indústria do entretenimento. É triste, mas temos que aceitar isso”, acrescentou à AFP.

A amiga Kaoru Kuno, de 54 anos, disse que estava “triste”, mas acrescentou: “Como mulher, sinto-me mal. Devo dizer que ele tratava as mulheres sem respeito”.

A Fuji Television também foi criticada pela forma como lidou com o caso, com dezenas de marcas importantes, incluindo a Toyota e McDonald's, a retirar os seus anúncios do canal.

Na quinta-feira, as suas ações caíram 7,8%.

O Shukan Bunshun e outros meios de comunicação alegaram que um executivo da Fuji TV esteve envolvido na organização do encontro de Nakai com a mulher.

A Fuji TV negou essas alegações, mas disse na semana passada que estava a investigar o assunto após um investidor ativista dos EUA dizer estar “indignado” com a falta de transparência da empresa.

O presidente da Fuji, Koichi Minato, deu uma conferência de imprensa na sexta-feira, mas recusou-se a discutir detalhes da alegação.

A conferência de imprensa atraiu críticas adicionais porque apenas um pequeno número de meios de comunicação foi convidado e nenhum vídeo foi permitido.

Minato também provocou indignação ao anunciar apenas uma investigação interna a ser realizada por um comité que ainda não tinha sido criado.

Finalmente, a Fuji Media Holdings, proprietária do canal, decidiu na quinta-feira estabelecer uma investigação de terceiros de acordo com as diretrizes da ordem dos advogados japonesa.

O anúncio foi feito depois de convocar uma reunião de emergência do conselho, onde os participantes expressaram “duras críticas” sobre a forma como o canal lidou com o assunto, disse o presidente Osamu Kanemitsu aos jornalistas.

Grandes festas eram prática comum?

O caso também chamou a atenção para outros canais de televisão, com os meios de comunicação locais a reportarem que jantares e festas com álcool envolvendo estrelas e mulheres jovens eram uma prática comum.

Outros canais de televisão, incluindo a Nippon TV, anunciaram as suas próprias investigações sobre se foram organizados eventos semelhantes entre celebridades e mulheres.

Na quarta-feira, a TV Asahi disse que conduziu entrevistas e concluiu que não houve casos de “conduta inapropriada”.

O incidente "esperançosamente servirá como uma oportunidade para os canais de TV repensarem a forma como fazem programas", disse à AFP Takahiko Kageyama, professor de estudos de comunicação da Doshisha Women's College of Liberal Arts.

“Se as mulheres não estavam a ser tratadas como seres humanos iguais, mas como uma espécie de lubrificante para facilitar a produção de programas de televisão, é tempo de acabarem com este tipo de prática”, disse.

Denúncias

O magnata da música Kitagawa, que morreu aos 87 anos em 2019, agrediu sexualmente durante décadas adolescentes e jovens em busca da fama, reconheceu finalmente a sua agência em 2023.

As alegações sobre Kitagawa circularam durante décadas, mas foi só nesse ano que desencadearam pedidos de indemnização na sequência de um documentário da BBC e de denúncias das vítimas.

A indústria do entretenimento do Japão foi então abalada por outro escândalo bombástico de agressão sexual envolvendo Hitoshi Matsumoto, um dos comediantes mais populares do país.

Em novembro, Matsumoto disse que iria retirar um processo de difamação contra a revista Shukan Bunshun, que publicou as acusações, incluindo a de que forçou sexo oral a uma mulher e beijou outra à força.