No mês passado, os Rolling Stones ameaçaram tomar medidas legais contra Trump por utilizar a sua clássica canção "You Can't Always Get What You Want" nos seus comícios.

Também em junho, a família de Tom Petty emitiu uma "carta de cessar e desistir" proibindo Donald Trump de usar a canção "I Won't Back Down", que tinha sido tocada no seu comício em Tulsa.

Os Queen também não querem que Trump suba a palco ao som "We Are The Champions" - o presidente norte-americano escolheu o tema no evento do Partido Republicano em Ohio, na corrida presidencial de 2016.

Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele, Neil Young e herdeiros de Prince também já se queixaram depois de Trump ter usado as suas canções.