Um grupo de cerca de 30 estudantes abandonou no domingo a cerimónia de graduação da Universidade de Duke, nos EUA, quando o comediante Jerry Seinfeld, que apoia abertamente Israel na guerra em Gaza, discursou após receber um doutoramento 'honoris causa', mostraram vídeos publicados nas redes sociais.

Os perfis que reproduziram as imagens indicavam que estudantes da prestigiada universidade localizada na Carolina do Norte protestaram contra a posição pró-Israel do comediante convidado do evento. Alguns transportavam uma bandeira palestiniana.

As universidades norte-americanas tornaram-se um ponto de tensão política após semanas de protestos em que mais de dois mil estudantes foram detidos.

Vaias foram ouvidas na transmissão ao vivo da cerimónia de entrega de diplomas de Duke, forçando o presidente da universidade, Vincent Price, a interromper brevemente a sua apresentação de Seinfeld com este ao seu lado.

Seinfeld finalmente aceitou o doutoramento honorário sob aplausos e fez o discurso de graduação sem mais interrupções.

O comediante, de 70 anos, não fez alusão à guerra e falou brevemente sobre ser judeu quando se referiu ais que ficam envergonhados por terem algum privilégio: “Cresci como um miúdo judeu de Nova Iorque. É um privilégio quando se quer ser um comediante”.

Duke anunciou que a cerimónia apresentaria diplomas a cerca de 6.900 alunos, embora não estivesse claro quantos compareceram ao evento.

A cerimónia da Universidade de Duke, 12 de maio de 2024 créditos: Duke University

Seinfeld, que ficou famoso por protagonizar uma das comédias mais vistas de todos os tempos com o seu apelido no título, tem falado abertamente de forma invulgar sobre o seu apoio a Israel desde o início dos combates em Gaza.

Em dezembro, viajou para Telavive para se encontrar com parentes de reféns feitos por combatentes do movimento islâmico palestiniano Hamas no ataque de 7 de outubro em Israel. Quando foi questionado pela revista GQ sobre a motivação da sua viagem, respondeu: “Bem, sou judeu”.

Ao lado da sua esposa Jessica, o comediante é muito ativo nas redes sociais contra o antissemitismo nos EUA.

Os incidentes de Duke ocorreram um dia depois de dezenas de estudantes da Virginia Commonwealth University abandonarem a cerimónia de graduação quando discursou o governador do estado, Glenn Youngkin.

Segundo relatos da imprensa, manifestaram o seu apoio aos palestinianos e também protestaram contra outras políticas do governador em matéria de educação e igualdade racial.