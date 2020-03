Sempre entre as 17:00 e as 23:30 estão previstos concertos que atravessam diferentes géneros e estilos da música portuguesa, do hip-hop à eletrónica, do fado ao rock, com artistas independentes ou ligados a editoras discográficas.

Entre os participantes estão Cristina Branco, Boss AC, Fausto Bordalo Dias, Pedro Abrunhosa, Capicua, Diogo Piçarra, David Fonseca, Ricardo Ribeiro, Samuel Úria, Chico da Tina, Noiserv, Fernando Daniel, Mafalda Veiga, Matias Damásio, DJ Ride, Cláudia Pascoal, Agir e Carolina Deslandes.

A eles juntam-se também o pianista Júlio Resende, o baterista Kalú, David Carreira, Luísa Sobral, Luís Severo, Rui Massena, Héber Marques, Ana Bacalhau e The Legendary Tigerman.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje com o vírus da pandemia COVID-19 e há o registo de uma morte.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje, e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

As medidas levaram ainda ao cancelamento ou adiamento de concertos, fecho de museus, monumentos nacionais, galerias e salas de cinema.

A transmissão de cada concerto será feita na conta de Instagram de cada um dos artistas que participam na iniciativa ou através da conta de Instagram criada propositadamente para o Festival - siga aqui.