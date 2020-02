Já foram escolhidos os primeiros quatro finalistas do Festival da Canção: Bárbara Tinoco, Elisa, Filipe Sambado e Throes + The Shine conquistaram o passaporte para a final da seleção nacional para o Festival Eurovisão da Canção, marcada para o dia 7 de março.

"Passe-partout” (Tiago Nacarato/Bárbara Tinoco),“Gerbera amarela do sul” (Filipe Sambado), “Medo de Sentir” (Marta Carvalho/Elisa) e “Movimento” (Throes + The Shine) são quatro das oito canções que vão tentar conquistar, a 7 de março, um bilhete de ida para o Festival Eurovisão da Canção 2020.

Este ano, tal como acontece no Festival da Eurovisão, a RTP decidiu manter o suspense no ar durante as semifinais e revelar apenas as quatro canções mais votadas e que ficam apuradas para a final, sem revelar as pontuações individuais.

Os primeiros finalistas foram escolhidos pelo público e pelo júri escolhido pela RTP (Anabela, Capicua, Conan Osiris, Héber Marques, Isilda Sanches, Miguel Ângelo e Rui Miguel Abreu).

A corrida para o Festival Eurovisão da Canção começou este sábado, dia 22 de janeiro, com a primeira semifinal do Festival da Canção. A primeira fase foi apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel e a segunda gala, no dia 29, será conduzida por Sónia Araújo e José Carlos Malato.

Na primeira semifinal, que foi transmitida em direto na RTP1, a partir dos estúdios de Lisboa, concorram, por ordem de apresentação: “Copo de gin” (composta e interpretada pelos Meera), “Gerbera amarela do sul” (Filipe Sambado), “O dia de amanhã” (composta por João Cabrita e interpretada por Gabriel Mucznik), “Passe-partout” (Tiago Nacarato/Bárbara Tinoco), “Rebellion” (Blasted Mechanism), “Medo de Sentir” (Marta Carvalho/Elisa), “Agora” (Rui Pregal da Cunha/JJaZZ) e “Movimento” (Throes + The Shine).

Além das atuações, a RTP recordou José Mário Branco através de um pequeno vídeo.

Na segunda semifinal, marcada para 29 de fevereiro, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras oito canções - Dubio feat. +351, Luiz Caracol & Gus Liberdade, Judas, Kady, Elisa Rodrigues, Cláudio Frank, Tomás Luzia e Jimmy P são os artistas que vão subir a palco.

Doa 16 compositores participantes, 14 foram convidados pela RTP e os outros dois – que competem na segunda semifinal - escolhidos através de dois concursos.

DE BÁRBARA TINOCO A ELISA: AS ATUAÇÕES

1: “Copo de Gin” – MEERA

Os Meera abriram a palco do Festival da Canção 2020.

Autor: MEERA

Intérprete: MEERA

Título: Copo de Gin

Música: MEERA

Letra: MEERA, Isaura, João Bota

2: "Gerbera Amarela do Sul” – Filipe Sambado

Filipe Sambado surpreendeu com um outfit arrojado. Em palco, o músico esteve acompanhado por um coro de cinco vozes.

Autor: Filipe Sambado

Intérprete: Filipe Sambado

Título: Gerbera Amarela do Sul

Música: Filipe Sambado

Letra: Filipe Sambado

3: “O Dia de Amanhã” – Ian Mucznik

"O Dia de Amanhã" foi o terceiro tema a ser apresentado na primeira semifinal do Festival da Canção.

Autor: João Cabrita

Intérprete: Ian Mucznik

Título: O Dia de Amanhã

Música: João Cabrita

Letra: Ian Mucznik

4: “Passe-Partout” – Bárbara Tinoco

De vestido amarelo e acompanhada por Tiago Nacarato, Bárbara Tinoco foi a quarta artista a subir a palco. A apresentação de "Passe-Partout" contou ainda com a participação de quatro bailarinos.

Autor: Tiago Nacarato

Intérprete: Bárbara Tinoco

Título: Passe-Partout

Música: Tiago Nacarato

Letra: Tiago Nacarato

5: “Rebellion” – Blasted Mechanism

No palco do Festival da Canção, os Blasted Mechanism protagonizaram uma das atuações com mais energia da noite.

Autor: Blasted

Intérprete: Blasted

Título: Rebellion

Música Blasted, Stego, Guerra

Letra: Blasted, Stego, Guerra

6: “Medo de Sentir” – Elisa

Elisa foi a sexta artista a subir a palco e fez-se acompanhar por um coro.

Autor: Marta Carvalho

Intérprete: Elisa

Título: Medo de Sentir

Música: Marta Carvalho

Letra: Marta Carvalho

7: “Agora” – JJaZZ

Os JJaZZ subiram a palco para apresentar "Agora". A atuação contou com uma pequena participação de Rui Pregal da Cunha.

Autor: Rui Pregal da Cunha

Intérprete: JJaZZ

Título: Agora

Música: Rui Pregal da Cunha

Letra: Rui Pregal da Cunha

8: “Movimento” – Throes + The Shine

Os Throes + The Shine fecharam o desfile de canções na primeira semifinal.

Autor: Throes + The Shine

Intérprete: Throes + The Shine

Título: Movimento

Música: Throes + The Shine

Letra: Throes + The Shine

AS REAÇÕES ÀS ATUAÇÕES

As atuações de Elisa, Filipe Sambado, dos Blasted Mechanism e de Bárbara Tinoco foram algumas das mais comentadas nas redes sociais.

Leia algumas das reações:

COMO SÃO ESCOLHIDAS AS CANÇÕES FINALISTAS?

Anabela, Capicua, Conan Osiris, Héber Marques, Isilda Sanches, Miguel Ângelo e Rui Miguel Abreu vão avaliar os temas concorrentes das semifinais. Segundo o canal, as votações vão decorrer no esquema de 50/50. "O peso do voto será repartido entre o público e o júri escolhido pela RTP. Na final, as votações do júri serão associadas a 7 regiões diferenciadas, incluindo Portugal Continental e Ilhas", explica a RTP.

Em caso de empate, as regras são claras: "nas semifinais passa o tema escolhido pelo júri, enquanto na final a canção que tiver sido mais votada pelo público será a vencedora".

Apesar das regras serem as mesmas, este ano há uma novidade em relação à forma como vão ser revelados os resultados das semifinais. "À semelhança do que acontece no Festival da Eurovisão, vamos manter o suspense no ar durante as semifinais e revelar apenas as quatro canções mais votadas e que ficam apuradas para a final, sem revelar as pontuações individuais", explica a RTP.

DAS SEMIFINAIS À FINAL

Bárbara Tinoco, Blasted Mechanism, Cláudio Frank, Dub.Io feat. +351, Elisa, Elisa Rodrigues, Filipe Sambado, Ian Mucznick, J. Jazz, Jimmy P., Judas, Kady, Luiz Caracol & Gus Liberdade,MEERA, Tomás Luzia e Throes + The Shine vão ser os músicos que vão tentar representar Portugal na edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção.

António Avelar Pinho, Blasted Mechanism, Cláudio Frank ("Masterclass"), Dino D'Santiago, Dúbio feat. +351 (Seleção Aberta), Elisa Rodrigues, Filipe Sambado, Hélio Morais, Jimmy P, João Cabrita, Marta Carvalho, Meera, Pedro Jóia, Rui Pregal da Cunha, Throes + The Shine e Tiago Nacarato foram os compositores escolhidos para criarem os temas a concurso na edição de 2020 do Festival da Canção.

De cada semifinal serão selecionadas, como finalistas, quatro canções. Na final de 7 de março, que terá lugar no Coliseu Rondão Almeida, em Elvas, serão apresentadas oito canções.

A final, em Elvas, será conduzida por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Inês Lopes Gonçalves irá estar nas três cerimónias, a partir da green room.