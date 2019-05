Conan Osíris, com o tema "Telemóveis", atua na primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. O músico português irá subir a palco na segunda parte, sendo o 15º a atuar.

créditos: KAN

Os artista do Chipre (Tamta - "Replay"), de Montenegro (D mol – “Heaven”), da Finlândia (Darude feat. Sebastian Rejman – “Look Away”), da Polónia (Tulia - "Fire of Love (Pali się)" e da Eslovénia (Zala Kralj & Gašper Šantl – "Sebi) são os primeiros a subir ao palco. Seguem-se as atuações da República Checa (Lake Malawi – "Friend of a Friend"), Hungria (Joci Pápai – "Az én apám"), Bielorrússia (Zena - "Like It"), Sérvia (Nevena Božović - "Kruna"), Bélgica (Eliot - "Wake Up"), Geórgia (Oto Nemsadze - "Sul tsin iare"), Austrália (Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity") e da Islândia (Hatari – "Hatrið mun sigra"), que fecha a primeira parte da gala.

A segunda parte abre com com Victor Crone ("Storm"), da Estónia, seguindo-se a atuação de Conan Osíris (Portugal), com o tema "Telemóveis". Grécia (Katerine Duska - “Better Love”) e São Marino (Serhat - "Say Na Na Na") fecham a gala.

Na segunda final irão atuar os representantes da Holanda, Suécia, Rússia, Suíça, Azerbaijão, Malta, Macedónia do Norte, Noruega, Arménia, Dinamarca, Albânia, Roménia, Lituânia, Moldávia, Áustria, Croácia, Letónia e Irlanda.

A final, que decorre no dia 18 é disputada pelos 20 países escolhidos nas semifinais, pelos denominados ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e pelo país anfitrião (Israel).

A EUROVISÃO EM ISRAEL

Há um ano, a 12 de maio de 2018, Salvador Sobral entregava o galardão do Festival Eurovisão da Canção a Netta Barzilai, que representava Israel com o tema "Toy". Depois de meses de incertezas, a organização confirmou que seria Telavive a receber a edição deste ano do concurso de música, considerado um dos maiores do mundo da televisão.

A cidade acolhe pela primeira vez o evento e, segundo a organização, foi escolhida num processo no qual eram também candidatas as cidades de Jerusalém e Eilat. Israel acolheu, em Jerusalém, o Festival Eurovisão da Canção em 1979 e em 1999, por ter vencido nos anos anteriores - em 1980, embora tenha vencido em 1979, o país declinou a oportunidade de organizar o concurso pela segunda vez consecutiva, acabando por passar para a Holanda.

A primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção está marcada para esta terça-feira, dia 14 de maio. Já a segunda parte está agendada para 16 de maio e a cerimónia da final do concurso musical acontece no dia 18 de maio.

Depois de Filomena Cautela, Daniela Rua, Sílvia Alberto e de Catarina Furtado, as três galas serão apresentadas por Bar Refaeli, Assi Azar, Erez Tal e Lucy Ayoub.

Este ano assinala-se a 64.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.