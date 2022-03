A Associação Cultura No Muro vai apresentar o documentário "Alcindo", seguido por uma roda de conversa com a participação do realizador Miguel Dores, da fundadora da Associação de Mulheres Negras, Africanas e Afrodescendentes em Portugal, Lúcia Furtado, com moderação de Susana Costa, da SOS Racismo.

O documentário conta a história de Alcindo Monteiro, assassinado por um grupo de supremacistas em 1995, em Lisboa. O evento cultural acontece no dia 12 de março na Smup Parede, em Carcavelos. Todos os lucros angariados serão revertidos à família de Alcindo Monteiro.

Além da exibição do filme e da roda de conversa, o evento também contará com a apresentação das bandas Noise Dolls, Rosa Sparks e Albert Fish.