O Festival Literário do Marco (FLIM) regressa nos dias 30 e 31 de maio e 1 de junho e vai ser palco de encontros com autores, espetáculos, oficinas, conversas inspiradoras e atividades pensadas para todas as idades.

Promovido pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses, o festival vai contar com a participação de Capicua, que marcará presença em diferentes momentos: numa sessão especial com alunos e na noite de sexta-feira, 30 de maio, no "The Emergente Show".

O evento vai contar ainda com João Tordo, Rita Redshoes, Fernando Ribeiro (Moonspell), Patrícia Muller e MG Ferrey, entre outros convidados.

Como habitualmente, o FLIM integra as celebrações do Dia Mundia da Crianças, com várias atividades dedicadas ao público infantil, com destaque para o concerto de NIna Toc Toc no Parque Liberdade.

Haverá ainda espetáculos teatrais como “Hansel & Gretel” e “A Viagem de Camões”, animação infantil com “O Bando das Cavernas”, jogos tradicionais, e workshops como o de interpretação e direção.

A participação em todas as atividades é gratuita.

Programa Completo:

Sexta-feira, 30 de maio

14h00 – CAPICUA: Encontro com alunos e apresentação do livro “Esperança” (Emergente Centro Cultural)

21h30 – CAPICUA - The Emergente Show (Emergente Centro Cultural)

Sábado, 31 de maio

15h00 – Workshop de Interpretação e Direção de Atores (Jardim Municipal)

14h30 – Jogos Tradicionais para crianças (Parque Liberdade)

16h00 - Concerto NINA TOC TOC (Parque Liberdade)

17h30 – Entrevista de vida com MG Ferrey – moderação de Hélder Gomes (Jardim Municipal)

21h30 – Conversa com Patrícia Muller, Rita Redshoes – moderação de Hélder Gomes (Jardim Municipal)

Domingo, 1 de junho