A exposição documental “Panthéon & Panteão”, patente no Panteão Nacional, em Lisboa, que apresenta as características comuns entre os monumentos congéneres, português e francês, foi prolongada até outubro, segundo a Direção-Geral do Património Cultural.

Inserida na programação da Temporada Cruzada Portugal-França 2022, a exposição resulta de uma iniciativa conjunta do Panteão Nacional e o Panthéon em Paris. Ambos pontos de referência na paisagem das duas capitais, os dois monumentos partilham a mesma função de homenagear personalidades importantes da nação. A exposição cruzada sobre ambos os monumentos, inaugurada em fevereiro deste ano, relata a sua história, desde a génese, a arquitetura e as vicissitudes dos seus tempos, resultado das realidades políticas, sociais e culturais vividas ao longo das décadas.