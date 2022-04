Depois dos espetáculos imersivos "Impressive Monet & Brilliant Klimt" e "Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci", chega "Misterioso Egito". A mais recente criação OCUBO estreia-se esta quinta-feira, dia 21 de abril, na Immersivus Gallery Lisboa, no Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, em Lisboa.

Com parceria da Embaixada do Egito, o espetáculo é apresentado como "uma viagem no tempo, onde os exploradores somos nós". Ricardo Carriço dá a voz a toda a narração que acompanha o espectador.

"O projeto começou a ser pensado no final do ano passado. Começámos à procura de novos temas para atualizar as galerias - temos galerias fixas e faz parte da estratégia de OCUBO e da Immersivus ir atualizando os conteúdos com novas propostas para o público", explica Ivo Leite, um dos diretores criativos do projeto, ao SAPO Mag.

"A primeira fase no processo foi a seleção de temas e escolhemos o Egito. Depois tivemos de fazer muita pesquisa, desde histórias sobre o tema até ao material mais científico", revela. "Tentámos criar um equilíbrio para que o espetáculo não seja um documentário muito pesado, mas que não seja algo muito vazio de conteúdo", sublinha Ivo Leite.

Em "Misterioso Egito", os espectadores serão levados a explorar "alguns dos momentos e elementos mais simbólicos da civilização egípcia, através de recriações originais de conteúdos e dezenas de imagens de museus e bibliotecas de todo o mundo".

A descoberta dos tesouros do Faraó Tutankamon (1922), o enigma por detrás da Pedra de Roseta (1799), Ramessés II, O Grande, o complexo das Pirâmides em Gizé, são algumas das "paragens" da viagem.

O espetáculo, que conta "com novidades de luz e laser" no Reservatório da Mãe D’Água, tem a duração de 30 minutos. "É um espetáculo completo, que explora a parte da imagem e a parte sonora", destaca Ivo Leite, um dos diretores criativos. "O resultado final do espetáculo tem um equilíbrio muito bom entre entretenimento e conhecimento", remata.

As sessões de "Misterioso Egipto" decorrem de quinta a domingo, em três horários diferentes (15h00, 17h00 e 19h00). Os bilhetes custam 12 euros, mas há entradas de preço reduzido (10 euros) para visitantes dos 4 aos 17 anos, seniores com mais de 65 anos, estudantes e residentes no concelho de Lisboa. O 'pack de família' (8 euros por pessoa) é válido para dois adultos e uma ou mais crianças/jovens dos 4 aos 17 anos.