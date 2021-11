A primeira exposição individual do artista alemão Ian Tweedy, em Portugal, intitulada "Wait in Line", com trabalhos inéditos, é inaugurada hoje, às 17:00, no espaço Monitor Lisboa.

Trata-se de um conjunto de trabalhos criados este ano, composto por pinturas a óleo sobre capas de livros antigos, assim como desenhos e pinturas sobre papel e outros suportes.

Nascido em Hahn, na Alemanha, em 1982, Ian Tweedy estudou artes visuais em Milão, e atualmente vive em trabalha em Nova Iorque, nos Estados Unidos, tendo vindo a apresentar a sua obra naquele país, em Itália e no Reino Unido.

Em 2019 apresentou a exposição individual "Grund", em Nova Iorque, e, um ano antes, "My Wall", em Roma, Itália.