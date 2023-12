Além da música, o consumo de podcasts no Spotify continua a crescer. Tal como nos últimos três anos, o troféu de podcast mais ouvido em Portugal foi entregue a Joana Marques.

Desde 2021, "Extremamente Desagradável" lidera o top anual do serviço de streaming em Portugal. Este ano, o novo podcast de Bruno Nogueira, “isso não se diz”, estreia-se na segunda posição, com “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, apresentado todos os domingos na SIC por Ricardo Araújo Pereira, a fechar o top 3.

"O consumo de podcasts continua a aumentar na nossa plataforma e notámos que os portugueses são fãs fiéis, já que o podcast número um nos últimos três anos é 'Extremamente Desagradável'", frisa ao SAPO Mag, Melanie Parejo, responsável pelo Spotify no Sul da Europa.

"Além disso, podemos verificar que os utilizadores portugueses gostam de ouvir podcasts políticos, atuais e de entrevistas aprofundadas durante o ano, incluindo 'isso não se diz' ou 'Isto é gozar com quem trabalha'", resume.

A nível global, o top é novamente liderado pelo podcast americano “The Joe Rogan Experience”, seguido por “Call Her Daddy”, de Alex Cooper, e “Huberman Lab", de Scicomm Media.

Os podcasts mais ouvidos em Portugal:

“Extremamente Desagradável” da Rádio Renascença “isso não se diz” de Bruno Nogueira “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” da SIC “Baté Pé” de Mafalda Castro e Rui Simões “ask.tm" de Pedro Teixeira da Mota “watch.tm “ de Pedro Teixeira da Mota “The Joe Rogan Experience” de Joe Rogan “Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer” da SIC Notícias “O Homem que Mordeu o Cão” da Rádio Comercial “Contas Poupança” de Pedro Anderesson

Os podcasts mais ouvidos a nível mundial: